Sampdoria, D’Aversa: “Gol Petagna favorito da malanno di Audero. Ripresa fatto più”

L'analisi della sconfitta esterna a Napoli del tecnico della Sampdoria D'Aversa

Il tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa ha commentato la partita persa per 1-0 a Napoli ai microfoni di DAZN. "Dispiace aver subito quel tipo di gol dal Napoli, ma il nostro portiere non stava bene infatti poi è uscito. Siamo stati un po' ingenui e nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori in fase di disimpegno. In attacco qualcosina c'è stata e la prima vera occasione l'abbiamo avuta noi ma si è fatto troppo poco. Resta il rammarico per quel gol subito a fine primo tempo che ha deciso la gara. Nel secondo tempo ho cambiato modulo con tre centrocampisti e la gara è stata equilibrata fino alla fine. Nonostante l'impegno e il sacrificio, che non sono mancati a Napoli, non siamo riusciti a fare risultato stasera. Sono soddisfatto del debutto di Rincon che ci ha consentito di essere più aggressivi, purtroppo ci mancano gli attaccanti, fuori per vari motivi e alla fine questo pesa. La gara di Ciervo? Ha futuro questo ragazzo visto che le qualità ce l'ha. Deve però migliorare la fase difensiva. Mercato? Bisogna intervenire ma manca tanto ancora. La società sa dove deve intervenire per migliorare la rosa".