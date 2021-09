Sampdoria, D’Aversa: “Grande gara nel primo tempo contro un Napoli cinico”

Buon primo tempo della squadra blucerchiata poi si è spenta la luce

Sconfitta pesante per la Sampdoria che è stata battuta in casa dal Napoli per 4-0. Il tecnico blucerchiato Roberto D'Aversa ai microfoni di Dazn ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Dispiace per questa sconfitta esagerata nel punteggio. I numeri dicono che abbiamo fatto più possesso palla che purtroppo non porta nulla in termini di punti così come le occasioni create ma non concretizzate. I nostri avversari sono stati cinici e noi invece non lo siamo stati. Il Napoli è una squadra che ha fiducia e appena commetti un errore ti castiga. Stasera la sconfitta con un punteggio così largo non ci sta e nel primo tempo poteva uscire un risultato diverso. Venivamo da ottime gare e la condizione fisica era buona, adesso però domenica contro la Juventus dovrò far ricorso al turnover. Questa sconfitta così brucia perchè nel primo tempo abbiamo disputato una grande gara contro avversario che ha vinto tutte le partite ma gli episodi influenzano i giudizi finali. Ospina ha fatto un miracolo e poi il calcio ti punisce".