Sampdoria, D’Aversa ha le ore contate: tre in corsa per il suo posto

Il tecnico blucerchiato a rischio

La sconfitta della Sampdoria contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato sta minando la permanenza di Roberto D'Aversa alla guida della squadra. L'ambiente blucerchiato freme per ottenere risultati e la prossima gara contro lo Spezia potrebbe essere già decisiva.

Il clima è teso in quel del Ferraris e senza una vittoria contro i bianconeri, il tecnico, nonostante le rassicurazioni di facciata, potrebbe essere licenziato. Dalle prime indiscrezioni, sarebbero in tre i candidati all'eventuale sostituzione. Il primo nome è quello di Beppe Iachini, spesso accostato alla Sampdoria quando le cose si complicano. Nella lista anche Rolando Maran ed Eugenio Corini, date anche le possibili richieste piuttosto contenute in termini di stipendio. Difficile il ritorno di Marco Giampaolo, mentre appare impossibile la pista Gattuso.