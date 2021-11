Sampdoria, D’Aversa: “I ragazzi hanno fatto una grande gara e meritato la vittoria”

Grande secondo tempo dei blucerchiati che hanno annientato il Verona

RIPRESA DA FAVOLA - Il tecnico blucerchiato ha spiegato cosa è accaduto nella ripresa: "Nel secondo tempo siamo venuti fuori noi e i ragazzi hanno dato tutto. Nell'intervallo ho detto che eravamo sotto per un episodio più che per demerito nostro, senza nulla togliere al Verona. Ho solo fatto presente di continuare quello che abbiamo fatto nei primi 45'. Poi infatti ha fatto la differenza la voglia di battere una squadra che a novembre ha fatto numeri importanti. I miei ragazzi quando scendono in campo da squadra possono mettere in difficoltà chiunque. Il merito va a loro, a quelli in campo e a quelli subentrati. Ci sono state due o tre occasioni per fare gol e non siamo stati determinati. Il Verona ti fa giocare male, ci ha messo in difficoltà.