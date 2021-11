Sampdoria, D’Aversa in bilico: una poltrona per due

Il club blucerchiato in crisi di risultati e alla fine potrebbe pagare l'allenatore

Continua il momento negativo della Sampdoria, terzultima in campionato alle prese con la decisione di esonerare o meno il suo allenatore. Partito col proposito di fare più punti di Ranieri e di vincere la Coppa Italia, come obiettivo posto da Ferrero, Roberto D'Aversa ha raccolto in 12 partite, solo 9 punti incassando 25 gol. La situazione è sempre più critica e la sosta consentirà alla dirigenza una lunga riflessione, anche se la società ha fretta di decidere, con Faggiano che ha già contattato Giampaolo. Il tecnico, ancora sotto contratto con il Torino, sarebbe però poco intenzionato ai subentri a stagione in corso. Iachini quindi, libero dopo l'esperienza con la Fiorentina, potrebbe essere più di un idea e quindi anche accettare l'offerta di Ferrero. Sullo sfondo appaiono più lontani i nomi di Liverani, che piace però a Faggiano e Maran, ancora sotto contratto con il Genoa, entrambi però non convincono a pieno il club blucerchiato.