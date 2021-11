Sampdoria, D’Aversa: “La classifica non rispecchia il nostro valore”

Il tecnico Roberto D'Aversa analizza la prestazione della Sampdoria dopo la sconfitta col Bologna

La Sampdoria esce sconfitta contro il Bologna e si aggrava la posizione di Roberto D'Aversa. Il tecnico, infatti, era chiamato a risollevare la squadra blucerchiata. I doriani, invece, continuano a faticare e la classifica inizia a preoccupare. Queste le parole dell'allenatore ai microfoni di Dazn: "Come ho detto ieri, sicuramente non sarebbe bastato un ritiro di tre giorni per far sì che la partita prendesse la giusta piega. Siamo andati sotto nella prima occasione avversaria nella ripresa. Dopo aver pareggiato, siamo andati ancora sotto. Guardando la prestazione, i ragazzi avrebbero meritato qualcosa di diverso. Chiaro, ci sono modi diversi di perdere. Volevamo fare punti per il nostro pubblico. Troppo facilmente consentiamo occasioni. Dobbiamo cercare l'episodio favorevole a noi. La posizione in classifica non rispecchia il nostro lavoro e il potenziale dei ragazzi, ma noi siamo i soli responsabili. Questa squadra ha il potenziale per uscire da questa situazione. Io sotto pressione? Un allenatore è sempre sotto pressione. Sono convinto del lavoro che stiamo facendo".