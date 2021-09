Sampdoria, D’Aversa: “Nessun problema con il gol. Caputo importante per noi”

Il tecnico Roberto D'Aversa analizza la prestazione della Sampdoria vincente contro l'Empoli

La Sampdoria continua il suo momento positivo: dopo il pari contro l'Inter ecco la vittoria convincente contro l'Empoli. Il tecnico Roberto D'Aversa analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo sono partiti meglio loro e noi siamo stati bravi a non subire gol, c'è l'aspetto negativo di aver concesso troppo e quello positivo di non aver subito gol. I ragazzi cercano sempre di portare in campo quello che si prova durante la settimana, era importante vincere per affrontare al meglio la partita di giovedì, visto il calendario. Prima di questa partita si era parlato del problema del gol ma è così. La prestazione di Quagliarella va elogiata perché ha fatto una grandissima partita, possono giocare insieme ma bisogna ragionare sugli equilibri e questo lo permettono gli esterni come Candreva e Damsgaard, quest'ultimo si sta sacrificando molto. Caputo un giocatore importante, la società è stata bravissima a trattenere i big e a far arrivare lui e i due ragazzi giovani che faranno parlare di loro. Oggi ho chiesto una prova di maturità e dalla prima affrontiamo tutte le squadre con la voglia di vincere. Con l'Inter potevamo fare meglio in superiorità numerica quando Sensi ha lasciato il campo, anche se penso che la prova sia stata di rilievo".