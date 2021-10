Sampdoria, D’Aversa: “Non sarà un calendario semplice. Udinese squadra fisica”

Il tecnico Roberto D'Aversa analizza il momento della Sampdoria

La Sampdoria prova a dimenticare la sconfitta rimediata nell'ultimo turno contro la Juventus. Il tecnico Roberto D'Aversa analizza l'avvicinamento alla sfida contro l'Udinese: "Vorrei fare due pensieri. Uno per il piccolo Matteo che ci ha lasciato l'altro giorno, un abbraccio ai genitori che abbiamo avuto la fortuna di conoscere qui al campo. L'altro va al presidente Zamparini che anche lui ha visto perdere suo figlio quindi, in un momento così drammatico, da parte mia, della squadra e della società un abbraccio e un pensiero a queste due famiglie. Ci deve essere arrabbiatura e il fatto di aver lavorato durante la settimana non portando a casa un risultato. I ragazzi durante la settimana lavorano sempre in maniera intensa e hanno sempre lavorato bene. Non mi hanno mai dato modo di pensare ad eventuali partite non all'altezza. Questo però non basta. Le partite che abbiamo fatto dimostrano che magari qualche errore lo abbiamo commesso, tutti aspetti da migliorare".