Sampdoria, D’Aversa: “Obiettivo fare meglio dello scorso anno. Sul mercato…”

Parla il mister blucerchiato

Roberto D'Aversa , tecnico della Sampdoria , è stato ospite a SkySport rilasciando alcune dichiarazioni in merito alle ambizioni della squadra in vista della prossima stagione.

MERCATO - "In attesa del rientro dei Nazionali sarei già contento se non andasse via nessuno. Ci sono ragazzi che hanno fatto bene degli Europei e mi piacerebbe molto poterci lavorare. Damsgaard incedibile? Per me è un giocatore assolutamente importante e non penso che ci sia la volontà di lasciarlo partire".