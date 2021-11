Sampdoria, D’Aversa: “Ora serve continuità. Il Verona ha numeri importanti”

Il tecnico blucerchiato ha presentato la gara di domani in campionato

Vigilia di campionato per la Sampdoria di Roberto D'Aversa che dopo aver battuto la Salernitana nel turno precedente è chiamata a confermare il risultato positivo anche contro il Verona davanti al proprio pubblico del Ferraris. Il mister blucerchiato ha presentato il match di domani in conferenza stampa.

Obiettivo cercare continuità. Lo dice apertamente D'Aversa che è pronto per il Verona ripartendo dal successo contro la Salernitana: "A Salerno è un risultato importante e non scontato ma io mi sento ancora in mare aperto. Sappiamo il percorso che dobbiamo fare, tenere la barra dritta e dare continuità al risultato di Salerno sapendo che avremo una gara difficile". E ancora: "Un solo successo in casa? Dobbiamo riportare entusiasmo e il solo modo per farlo è fare risultati. Dobbiamo sapere bene cosa fare nelle due fasi. Solo così si potrà portare a casa un risultato positivo".