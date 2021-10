Sampdoria, D’Aversa: “Partita in bilico fino alla fine, non siamo crollati”

Il tecnico Roberto D'Aversa analizza la prestazione della Sampdoria contro l'Atalanta

La Sampdoria si arrende allo strapotere dell'Atalanta. I nerazzurri passano a Genova rimontando lo svantaggio firmato da Caputo. In gol Zapata, autore di una doppietta, e Ilicic. Il tecnico dei blucerchiati Roberto D'Aversa analizza la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Bisogna ragionare in maniera positiva. L'Atalanta si è confermata una squadra molto forte, che non permette di giocare bene. Alla luce di tutto questo probabilmente significa che la nostra gara è stata interpretata nel migliore dei modi". A chi gli chiede se la squadra abbia un problema legato alla concentrazione, D'Aversa mostra una certa convinzione nelle possibilità dei suoi uomini: "La squadra non crolla. Infatti basta notare che la partita è rimasta in equilibrio fino alla fine".