Sampdoria, D’Aversa: “Per un’ora in campo solo la mia squadra”

Tanto soddisfazione in casa Samp per la vittoria nel derby. Il commento a fine gara del mister blucerchiato

Il derby della Lanterna è blucerchiato e potrebbe essere la partita della svolta dopo un momento difficile in campionato. Il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa, nel momento più esaltante della sua stagione, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-1 contro il Genoa. "Successo molto importante per come è arrivato e in un match così sentito per tutti. Per 60' abbiamo fatto una grandissima partita e una bella prestazione che va condivisa con tutti, dal presidente Massimo Ferrero fino ai nostri tifosi che ci hanno scortato fino al campo. Mi sono stirato per esultare sotto la nostra curva ma sono molto felice. Era un periodo che ci andava tutto storto, ma stasera vediamo finalmente la luce blucerchiata però dobbiamo continuare così anche in futuro. Il risultato di questa sera non è venuto per caso visto che per 60' minuti si è vista solo la mia squadra in campo. Tante volte i risultati non sono stati belli ma i ragazzi stasera meritavano questa soddisfazione che farà parlare di calcio domani e non di altro".