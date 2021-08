Sampdoria, D’Aversa: “Prestazione buona ma poco incisivi e senza malizia”

Una Sampdoria più bella nella ripresa ha però perso stasera contro il Milan

Una bella Sampdoria vista contro il Milan non è riuscita a portare a casa nessun punto nella prima di campionato. Un gol di Brahim Diaz in avvio ha steso la Doria che nonostante una ripresa all'attacco non è riuscita a pervenire al pareggio. Il tecnico Roberto D'Aversa commenta così la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky: "Stasera abbiamo fatto divertire chi è venuto allo stadio e chi ci ha seguiti in tv. Recriminiamo per un risultato che ci vede sconfitti ma è un k.o contro squadra forte. Tra l'altro abbiamo perso la partita per un episodio e dopo non siamo stati bravi a concretizzare le tante occasioni per pareggiare. La prestazione nel complesso è stata buona anche se dobbiamo essere più maliziosi. Gabbiadini poteva prendere il rigore... Usciamo dal campo recriminando anche se purtroppo siamo stati poco incisivi"