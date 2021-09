Sampdoria, D’Aversa: “Quagliarella-Caputo, coppia possibile. Inter ancora favorita”

Il tecnico Roberto D'Aversa si prepara alla sfida tra la sua Sampdoria e l'Inter

La Sampdoria si prepara a ripartire dopo la fine del calciomercato e la sosta per le Nazionali. Il tecnico Roberto D'Aversa fa il punto sull'ultimo periodo attraverso i canali ufficiali del team doriano: "Per fortuna il mercato è finito perché lavorare nell’incertezza non è mai semplice, anche se devo dire che i ragazzi si sono comportati bene, nonostante le tante voci su arrivi e partenze. Ringrazio il presidente Ferrero e i direttori sportivi perché oltre a prendere giocatori di primissimo piano come Caputo, che avevo già cercato invano in passato, ma senza successo, sono arrivati giovani di talento e prospettiva. Dipenderà poi dalla loro crescita. E soprattutto abbiamo resistito alle richieste per quei calciatori che sembravano destinati a partire, come Thorsby e Audero".