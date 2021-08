Sampdoria, D’Aversa: “Sassuolo abile nel palleggio ma noi siamo in crescita”

La partita con il Sassuolo precederà la sosta per gli impegni delle nazionali

Obiettivo: ripartire. Reduce dallo stop all’esordio con il Milan, la Sampdoria si appresta a far visita al Sassuolo con l’intenzione di recuperare i punti lasciati domenica al “Ferraris”. Alla vigilia della gara, Roberto D’Aversa inquadra così la sfida del “Mapei Stadium” di Reggio Emilia: «Affronteremo una squadra abile nel palleggio e con giocatori di gamba che possono metterci in difficoltà; ma noi siamo in crescita e voglio vedere la Samp scendere in campo con coraggio e personalità».

Cento. Quella con i neroverdi sarà la centesima panchina in Serie A per il tecnico abruzzese. «Un bel traguardo – prosegue -: è un po’ come fare l’ingresso all’università degli allenatori anche se mi ritengo ancora giovane, voglio crescere ancora e fare tantissime altre presenze. La partita con il Sassuolo precederà la sosta per gli impegni delle nazionali, un ulteriore motivo per provare a centrare un risultato positivo che consentirebbe di affrontare le prossime due settimane di lavoro con maggiore serenità».