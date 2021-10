Sampdoria, D’Aversa senza i nazionali ma Gabbiadini c’è

La squadra di D'Aversa alla ripresa del campionato giocherà contro il Cagliari

La Sampdoria continua ad allenarsi a Bogliasco, priva dei sette nazionali ma con i Primavera Matteo Esposito, Luca Polli, Marco Somma e Gerard Yepes Laut aggregati. Sul campo 1 del “Mugnaini”, Roberto D’Aversa e lo staff hanno diretto una seduta a base di esercitazioni psicocinetiche e torelli, conclusa con un triangolare 5 contro 5 su spazi ristretti. Regolarmente in gruppo Manolo Gabbiadini e Mohammed Ihattaren; personalizzato programmato per Ernesto Torregrossa, mentre Valerio Verre e Ronaldo Viera proseguono i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Domani, sabato, al mattino è in programma l’ultima seduta della settimana.

CAGLIARI - In vista della sfida contro il Cagliari del prossimo 17 ottobre, per l'undici di D'Aversa ci sarà da fare i conti con l'ex Keita Balde, due gol realizzati in cinque partite giocate con la squadra isolana. L’attaccante impegnato in questi giorni con la sua nazionale senegalese, è in una buona condizione e spaventa la squadra blucerchiata che è stata vicina nel mercato estivo a farlo tornare in terra ligure. Trattativa saltata l'ultimo giorno di mercato mentre in Liguria poi sbarcò Caputo dal Sassuolo. Sarà una sfida ostica per i blucerchiati reduci da buone prestazioni ma senza risultati positivi.