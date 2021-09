Sampdoria, D’Aversa: “Sono sempre ambizioso. Quagliarella-Caputo? Possibile”

Il tecnico Roberto D'Aversa fissa gli obiettivi della Sampdoria in questa stagione

La Sampdoria guarda con ambizione alle prossime sfide. Oggi alle 18.30 arriva un test importante, con il Napoli di Luciano Spalletti in cerca di altri punti preziosi per tornare al comando davanti a Inter e Milan. Il tecnico Roberto D'Aversa alza l'asticella e racconta le sue impressioni sul momento della sua squadra ai microfoni di Tuttosport: "Quagliarella ha già fatto molti gol agli azzurri, questa per lui è una partita importante. Le due punte? Insisto su questa possibilità perché quando hai coraggio puoi fare risultato più facilmente. Nella vita dobbiamo essere sempre ambiziosi. Questa squadra viene da un campionato importante. Non voglio che qualcuno si senta appagato, chi ha fatto 52 punti l'anno scorso, ora ne deve fare 53 o 54". Insomma il messaggio è forte e chiaro: vietato sentirsi appagati perché questa Sampdoria vuole continuare a stupire.