Sampdoria, D’Aversa teme il mercato: “Ultimi giorni sono il terrore degli allenatori”

Il mister blucerchiato in vista della prossima stagione

"Mercato? Spero di non perdere qualche elemento chiave negli ultimi giorni". Sono queste le parole di Roberto D'Aversa , allenatore della Sampdoria , a Il Secolo XIX. Il mister blucerchiato ha parlato della sessione di mercato ma anche della squadra doriana in vista della nuova stagione.

TRATTATIVE - "Vediamo cosa succede, dove si può migliorare. Dirò la mia. Per ora è fermo, ma per tutti", ha detto il tecnico. "Il nostro attacco? Credo ad esempio che questa Samp sia formata da tanti attaccanti un po' simili, più adatti alle due punte che a un sistema con un riferimento centrale. Come anche si possono migliorare le coppie, se abbiamo due destri prendere un mancino che possa dare un'alternativa a piede invertito. Però se condo me meno la si tocca meglio è. Per il resto, chi lo sa... Gli ultimi giorni del mercato sono il "terrore" di ogni allenatore. Mi auguro di non perdere proprio lì qualche elemento chiave".