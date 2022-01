Sampdoria, D’Aversa via, c’è l’ok al ritorno di Giampaolo

Giampaolo dovrà prima chiudere il rapporto col Torino ma potrebbe essere in panchina già domani in Coppa Italia contro la Juve

La crisi delle squadre genovesi non conosce fine e dopo essere stato esonerato il rossoblu' Shevchenko, tra poche ore sarà il turno anche di Roberto D'Aversa. La Sampdoria dopo le tre sconfitte consecutive contro Cagliari, Napoli e Torino ha deciso di sostituire il tecnico. Al posto dell'ex del Parma, legato alla Samp fino al 2023, arriverà Marco Giampaolo che prima però dovrà trovare la strada per risolvere il contratto con il Torino che scadrà a giugno. Per Giampaolo si tratta di un ritorno visto che ha occupato la panchina blucerchiata dal 2016 al 2019. Il debutto dovrebbe avvenire già domani sera in casa della Juve negli ottavi di coppa Italia. Ma l’appuntamento-chiave sarà domenica prossima a La Spezia contro gli aquilotti, in una gara-chiave nella lotta per la salvezza.