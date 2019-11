Sampdoria, Depaoli esalta Ranieri: “Con lui siamo più tranquilli”

La Sampdoria non smette di lottare dopo un pessimo avvio di stagione. L’arrivo di Claudio Ranieri ha contribuito a risollevare i doriani, più che mai intrappolati nella zona retrocessione. Non mancano le buone sensazioni, come testimoniato dalle dichiarazioni di Fabio Depaoli a Sky Sport: “Abbiamo trovato serenità e tranquillità con Ranieri. Il mister ha lavorato molto sulla fase difensiva e i risultati si sono visti. Prima la curavamo meno, adesso le cose vanno meglio sotto tutti i punti di vista”. Dunque la fiducia resta alta in attesa dello scontro salvezza contro l’Udinese, in programma domenica 24.