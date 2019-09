Sampdoria, Di Francesco avvisa l’Inter: “Giocheremo con il coltello tra i denti”

Momento complicato per la Sampdoria, reduce dalla sconfitta di Firenze e fanalino di coda del torneo assieme alla Spal. I blucerchiati, nella giornata di domani, ospiteranno a Marassi l’Inter capolista, con la sfida che è stata così presentata dal tecnico Eusebio Di Francesco in conferenza stampa.

FIORENTINA – “Gli episodi determinano in positivo e in negativo le partite. Noi non siamo stati aiutati dalle decisioni arbitrali: il primo gol subito era in fuorigioco. Abbiamo però commesso delle disattenzioni e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questi aspetti”.

MOTIVAZIONI – “Un giocatore di Serie A deve essere sempre motivato per mantenersi il posto e la fiducia del tecnico. L’Inter è una squadra guidata da un allenatore che predica cattiveria e determinazione e noi non dovremo essere da meno: giocheremo con il coltello tra i denti”.

CONDIZIONE FISICA – “Noi stiamo benissimo, al Franchi abbiamo corso più della Fiorentina. Ciò in cui dobbiamo migliorare è l’aspetto mentale, che è fondamentale. La convinzione poi arriva anche attraverso i risultati”.

ASSENZE – “Gabbiadini non sarà della partita, mentre abbiamo recuperato Quagliarella. Ferrari lo valuteremo tra oggi e la rifinitura di domani”.

MODULO – “Attualmente è difficile riproporre un 4-3-3. Modificare spesso non dà sicurezze ai giocatori e già averlo cambiato non è un vantaggio. Valuteremo quali saranno le soluzioni migliori. Dovremo essere dinamici e saper passare eventualmente anche a un 3-5-2. Innanzitutto dobbiamo però trovare continuità: la Fiorentina era una squadra impaurita e noi non siamo stati bravi a fiutare questa paura”.

BONAZZOLI – “Potrebbe essere un’idea per domani. Ha grandi potenzialità e sono felice che si sia sbloccato”.

MARASSI – “Il Marassi deve essere il nostro fortino: il sostegno dei tifosi può fare la differenza e noi in casa dobbiamo dare qualcosa di più”.