Sampdoria, Di Francesco: “Bonazzoli risponde bene, Praet può partire”

La Sampdoria supera lo Spezia al “Picco” con un rotondo 5-3. I blucerchiati confermano una crescita interessante e si candidano ad un altro campionato da outsider. Tuttavia, secondo Eusebio Di Francesco ci sono ancora alcuni aspetti su cui occorre lavorare. Il tecnico ha espresso le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa post gara. Queste le sue dichiarazioni: “Al di là del fatto che si sia sbloccato Quagliarella, sono felice che ci siano stati cinque marcatori stasera. Abbiamo attaccato con tanti uomini a fase alterne. Non mi è piaciuto molto la fase difensiva. Tante altre volte siamo usciti dalle pressioni loro. E’ ovvio che poi bisogna sbagliare il meno possibile. Oggi la qualità non è stata eccelsa ma è dettata dal fatto che la condizione fisica non è al top. Le occasioni migliori sono uscite da pressioni fatte bene così come il secondo gol. In alcuni casi le abbiamo fatto bene, in altri meno. Dobbiamo leggerli bene. Sono soddisfatto della voglia di aggredire alti gli avversari. Per quanto riguarda Bonazzoli, ci sto ragionando. Mi sta dando delle buone risposte ma può fare ancora meglio. Detto questo stiamo cercando sul mercato un’ala il prima possibile. Praet? Non so se partirà. Penso sia più sì che no. Oggi non c’era e voi lo sapete perché non c’era. Spiace perchè lo ritengo uno dei più forti centrocampisti. Un’altra cosa che mi auguro che si possa risolvere è la questione societaria. E’ giusto capire quello che può essere. Più che disturbato penso tanto al campo. Poi vado a vedere la rassegna stampa dove si parla poco di calcio ma tanto di attualità. Bilancio? Sono stato costretto a fare esperimenti. Sto cercando di portare avanti il lavoro sul 4-3-3 e sono veramente contento per la disponibilità. Do un 10 ai ragazzi perchè ricercano quello che chiedo e questo è fondamentale. La condizione fisica è da migliorare”.