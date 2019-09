Sampdoria, Di Francesco: “Concesso il 3-1 su errore madornale, eravamo in un bel momento”

La Sampdoria perde anche con l’Inter 3-1, in casa, e resta fanalino di coda della classifica di Serie A con appena 3 punti. Male il primo tempo, un po’ meglio la ripresa, anche in superiorità numerica, ma non è bastato per contrastare la prima della classe. Le parole dell’allenatore blucerchiato Eusebio Di Francesco a Sky Sport: “Abbiamo perso tanti duelli individuali, troppe palle perse con facilità, poi siamo andati in difficoltà con le scelte delle giocate. Così non si può fare contro una squadra che sai che è molto più forte. Nella ripresa ho messo una specie di 4-4-2, non siamo stati veloci nel capire esattamente cosa fare, siamo però partiti bene, segnando anche un gol, ma abbiamo regalato loro il 3-1 con un errore madornale. Eravamo in partita, sembrava la gara fosse in mano nostra in quel momento”.

Su Gaston Ramirez e la cattiveria da mettere in campo: “Lo spazio finora lo ha anche trovato, ma non si è espresso al meglio, come molti altri fin qui. Ho cercato di venire loro incontro, adesso devo essere bravo io a capire le varie esigenze. La reazione nervosa c’è stata, la cattiveria non deve mancare mai”.

Per finire: “Non voglio il timore nei confronti degli avversari, anche se si sa che sono più forti. Non bisogna mai consegnarsi, serve sempre maggiore coraggio, l’ho sempre fatto con le mie squadre”.