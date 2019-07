Sampdoria, Di Francesco: “Contento di far parte di questo gruppo, entusiasmo alle stelle”

Da TuttoMercatoWeb.com, riportiamo le parole rilasciate dall’allenatore Eusebio Di Francesco in occasione della presentazione della Sampdoria a Ponte di Legno, sede del ritiro estivo dei blucerchiati: “Sono contento di far parte di questo gruppo, c’è un grandissimo entusiasmo ma la cosa che amo di più di questa tifoseria è il rispetto anche nel modo di fare il tifo. L’amichevole? Conta relativamente, conta di più quello che si farà in campionato”. Il tecnico abruzzese ha preso il posto di un altro abruzzese, Marco Giampaolo, che ha risolto il contratto con la società di Ferrero per trasferirsi al Milan. Di Francesco, invece, viene dall’avventura positiva con la Roma, con cui nel 2018 ha raggiunto la semifinale di Champions League.