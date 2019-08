Sampdoria, Di Francesco: “Gabbiadini infortunato. Mercato? Squadra non completa…”

Bicchiere mezzo pieno per Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, nonostante la sconfitta di sabato sera nella trasferta di Montecarlo contro il Monaco nel match valido per la Philippe Plein Cup. Una rete di Falcao ha steso i blucerchiati ma, nonostante qualche errore di troppo, il mister si è detto soddisfatto.

Come riporta Il Secolo XIX, il tecnico ex Roma e Sassuolo ha commentato positivamente la gara ma ha fatto anche il punto su ciò che manca per essere pronti al prossimo campionato di Serie A.

SFIDA – “Sono soddisfatto, abbiamo provato a essere aggressivi come volevo, a volte ci siamo riusciti a volte no, ma mi è piaciuta la volontà di riprendere la gara, tenendo conto che eravamo carenti in alcuni ruoli”. Problemi di rosa che vengono sottolineati da Di Francesco anche nell’annunciare i problemi fisici dei suoi: “Gabbiadini si è fatto male all’adduttore nella rifinitura e non ci sarà contro Spezia e Parma. Caprari conto di recuperarlo ma sono state assenze pesanti. Il mercato? Spiace non avere la squadra al completo ma negli ultimi anni è la normalità per tutti allenatori che si lamentano di questo e io pure”.

MEZZO PIENO – Nonostante tutto, però, il tecnico vede il lato positivo: “Mi hanno colpito i nostri tifosi, che hanno cantato dall’inizio alla fine. Abbiamo fatto qualche errore, è ovvio, a volte palleggiamo un po’ troppo, ma mi sembra che la squadra si stia divertendo e lo trasmetta. Spiace per la sconfitta ma mi è piaciuta la volontà di soffrire, nel finale siamo stati vicini al pareggio”.