Sampdoria, Di Francesco: “La Lazio ha meritato, noi poco attenti ai dettagli. Era l’avversario più scomodo”

Crollo casalingo per la nuova Sampdoria: 0-3 a Marassi contro la Lazio di Simone Inzaghi. Ecco le parole di Eusebio di Francesco, tecnico dei blucerchiati, a Sky Sport: “La Lazio ha meritato di vincere, ha fatto meglio di noi a livello generale. Noi abbiamo commesso qualche errore di troppo e una squadra come la loro poi ti punisce. Meglio nella fase finale del primo tempo e all’inizio del secondo, eppure abbiamo preso due gol che ci hanno tagliato le gambe. Mi assumo le responsabilità di questo k.o., per me l’avversario più scomodo che si poteva trovare nella prima di questo campionato. Peccato, volevamo un avvio differente, però siamo stati poco attenti nei dettagli e nei particolari; loro invece sono stati cattivi e determinati. Querelle societaria? Scuse che vanno lasciate da parte, peraltro il pubblico è stato esemplare, il migliore in campo. Ci hanno sostenuto moltissimo, nonostante il secco 3-0 incassato”.