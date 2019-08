Sampdoria, Di Francesco: “Non mi piace perdere, neanche in amichevole. Sul mercato…”

Si è conclusa con una sconfitta per 2-1 l’amichevole disputata nella giornata di ieri dalla Sampdoria con il Parma. Una gara che il tecnico dei blucerchiati Eusebio Di Francesco ha così commentato ai microfoni di Sportitalia.

PRESTAZIONE – “Dobbiamo imparare a non accontentarci: per lunghi tratti abbiamo gestito la partita, ma non siamo riusciti a finalizzare il lavoso svolto. E perdere non mi piace, neanche in amichevole. Ramirez? Per quello che ha fatto vedere in campo, avrebbe dovuto fare due gol”.

MERCATO – “Dovrà arrivare un esterno, sia per caratteristiche che per numeri. Mi piacciono i giocatori dinamici, ma sono soddisfatto di ciò che stanno facendo i ragazzi”