Sampdoria, Di Francesco non parlerà prima della gara di Napoli: il motivo

Momento delicato in casa Sampdoria. I blucerchiati sono reduci da un avvio di stagione disastroso, con due pesanti sconfitte nelle prime due giornate di campionato: 3-0 di fronte al proprio pubblico contro la Lazio e 4-1 sul campo del Sassuolo. Due ko che hanno fatto scattare l’allarme rosso, con mister Eusebio Di Francesco che sarebbe rimasto insoddisfatto dal mercato operato del club. E proprio il tecnico, in queste ore, ha condiviso con la società una decisione in vista della complicata trasferta di Napoli.

SILENZIO – L’allenatore non terrà la consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida: un modo per compattare l’ambiente e per concentrarsi unicamente sulla partita, evitando domande relative ad un imminente cambio di proprietà del club ligure.