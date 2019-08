Sampdoria, Di Francesco: “Non siamo quelli visti con la Lazio. Vogliamo rifarci subito…”

Vigilia di campionato per la Sampdoria di Eusebio Di Francesco che domani sarà impegnata in trasferta contro il Sassuolo. Match dal sapore speciale per l’allenatore che ha presentato la sfida ai neroverdi in sala stampa al centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco. . Ecco le sue parole:

“Voglio una squadra combattiva. Il calcio ci dà la possibilità di rifarci subito. Non parlo solo di punti, ma proprio di modo di giocare”, ha detto il mister in riferimento al brutto ko all’esordio. E su chi scenderà in campo: “Gabbiadini è a disposizione. Magari non dall’inizio, ma c’è. Eccezion fatta per Maroni gli altri ci sono tutti”.

REAZIONE – “Cambio modulo? I moduli vanno a farsi friggere se l’atteggiamento non è quello giusto. Si è visto domenica, alcuni errori sono proprio di superficialità e distrazione. Ma non facciamo drammi, siamo all’inizio. Non siamo quelli di Lazio-Sampdporia e lo vogliamo dimostrare. I ragazzi per primi. Cosa penso del calendario? Non guardiamo troppo in là, pensiamo solo a domani, poi si concluderà anche il mercato e allora speriamo di mettere dentro alcuni giocatori”.

SOCIETA’ – “Ferrero? Lui è sempre positivo, oggi ci ha fatto visita. Importante averlo qui. Le voci sulla cessione? Come avevo detto una settimana fa, non ci disturbano”.

DA EX – “Sassuolo? Ho tanti bei ricordi dei miei anni in neroverde. Siamo partiti dal basso e abbiamo portato una squadra alle prime esperienze in Europa League”. E sulla sfida alla squadra di De Zerbi: “Anche loro hanno perso la prima partita. Loro hanno un sistema di gioco ben collaudato ma conosco tanti giocatori che sono all’interno di questa squadra. Spero di aiutare i miei a togliere le loro fonti di gioco”, ha concluso Di Francesco.