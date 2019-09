Sampdoria, Di Francesco: “Siamo fragili, è mancata continuità. E la situazione societaria non aiuta”

Due giornate, 0 punti e 7 gol subiti. Un solo fatto, il rigore di questa sera firmato Fabio Quagliarella. La Sampdoria ha cominciato male la nuova Serie A: dopo il 3-0 incassato con la Lazio, infatti, il 4-1 di stasera a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ecco le parole di Eusebio Di Francesco a Sky Sport: “Partita difficile da commentare, nella prima mezz’ora abbiamo avuto moltissime occasioni. Poi il gol di Berardi e uno dopo l’altro: può capitare di prenderlo alla prima chance degli avversari, è il calcio, ma non si può uscire dalla partita così, bisogna avere una mentalità diversa. Abbiamo sbagliato troppo. Serve dare continuità alla prestazione, siamo troppo fragili: mi preoccupa questo aspetto, l’equilibrio, più che gli innesti di mercato. Arriva Rigoni? Dovrebbe essere in arrivo, ma ribadisco che la chiarezza societaria, che lascia sempre molti dubbi, non ci dà tranquillità. Vorrei che tutto fosse sistemato il prima possibile”.