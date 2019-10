Sampdoria, Di Francesco: “Non è la partita della vita. Squinzi per me importantissimo”

Si gioca domani, sabato 5 ottobre, alle ore 18 la partita fra Hellas Verona e Sampdoria, decisiva per il futuro di Di Francesco (Pioli resta in attesa). Il tecnico blucerchiato ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: “La squadra lavora sempre bene, ma tanti aspetti determinano le gare e noi dobbiamo rimanere in partita dinnanzi a tutte queste situazioni. Dovremo approcciarsi al match in maniera giusta, è fondamentale. Non la considero partita della vita, non dobbiamo mettere troppo peso, serve giocare con attenzione ma definirla così mi sembra eccessivo. Il Verona ha fatto un ottimo avvio, rimanendo in partita sempre, anche quando ha perso. Non sono affatto semplici da affrontare”.

Sulla morte di Squinzi, patron del Sassuolo: “Per me è stato importantissimo, per calore umano oltre che per gli aspetti calcistici e professionali. Persona di grande livello, la sua presenza è stata costante, credo che per me e per il Sassuolo la presenza della famiglia Squinzi sia stata determinante”.

Sulla condizione dei blucerchiati e della formazione: “A parte Thorsby, Maroni e Linetty, infortunati, sono tutti disponibili. Ogni mister fa le scelte per mettere la squadra nella condizione migliore per affrontare l’avversario di giornata. Dispiace non poter vedere le mie idee di gioco, non dobbiamo perdere i contrasti, vogliamo essere feroci e determinati”.

Sulla propria posizione: “Siamo tutti in discussione e fa parte del gioco, l’ho detto anche nel post partita con l’Inter. Sono intelligente, le situazioni le capisco: devo dare il meglio di me, devo trasmettere le mie idee alla squadra”.