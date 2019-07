Sampdoria, Di Francesco: “Voglio trasmettere la voglia di osare per divertire e divertirci”

L’allenatore della Sampdoria Eusebio Di Francesco ha commentato le due amichevoli di ieri contro Real Vicenza A e Real Vicenza B ai microfoni di Samp TV: “La prima gara più impegnativa della seconda, visto il valore dell’avversario. Mi aspettavo i miei ragazzi un po’ stanchi e imballati a causa dei carichi di lavoro settimanali di questa prima parte di ritiro, ma nel secondo tempo invece ho visto manovre ottime – ha detto il tecnico abruzzese ex Roma -. Nella seconda sfida vi erano più giovani in campo e di conseguenza maggiore esuberanza. Voglio trasmettere a tutti la voglia di osare per divertire e divertirci”. Nel primo match, ricordiamo, la Sampdoria ha vinto 3-0 con Ramirez sugli scudi con una bella doppietta, mentre nella seconda sfida i ragazzi di Di Francesco si sono imposti ben 8-2.