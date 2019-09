Sampdoria, Di Francesco vuole la svolta: “Fa male essere a zero punti. C’è voglia di rifarsi…”

Conferenza stampa di vigilia per Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, in vista della quarta giornata di Serie A. Impegno casalingo per la squadra blucerchiata che ospiterà il Torino di Walter Mazzari.

Dopo tre sconfitte nelle prime tre di campionato, i liguri sono chiamati a fare punti per togliere il numero zero dalla classifica. Ecco le parole dell’allenatore ai media presenti:

MOMENTO – “Spesso ho detto i ragazzi hanno lavorato bene, ma le risposte poi le dà il campo. Questo zero in classifica fa male e infastidisce. La squadra, però, ha voglia di rifarsi. Ci è mancata la continuità nel corso delle partiea, c’è mancata l’attenzione in alcune fasi delle gare. Ripartiamo da quanto di buono fatto, come nella prima mezz’ora di Sassuolo-Sampdoria a tratti anche in Napoli-Samp. Bisogna fare meglio e più a lungo”. “Turnover? Non dobbiamo pensare alle partite che verranno, ma solo a quella di domani. Bisogna fare punti, perché una vittoria può cambiare tante cose. Formazione? Metterò l’undici più adatto”. “C’è voglia di rifarsi. La testa? Ci siamo lavorando, i ragazzi sono più concentrati. Anche Conte lo ha detto, prima di tutto c’è l’atteggiamento poi vengono moduli, sistemi e tutto il resto…”.

SOCIETA’ E TIFO – “Le vicende extra campo sono sempre rimaste fuori da Bogliasco. Noi dobbiamo solo essere concentrati sul nostro lavoro, io per primo. Non bisogna essere influenzati da ciò che non è legato al calcio giocato”. “I tifosi? Mi vengono già i brividi. I tifosi non ci hanno mai fatto mancare niente. Le partite si possono vincere o perdere, ma noi dobbiamo vincere stavolta e con una prestazione di alto livello. Dobbiamo trascinarli”.

AVVERSARIO – “Torino? Squadra forte, che lavora insieme da diverso tempo e che ha valori importanti. Devo capire come mettere i miei ragazzi nelle migliori condizioni possibili. Gli errori individuali? Ci sono, ma per tutti. Come sbagliamo oggi prendiamo degli schiaffi”, ha concluso Di Francesco.