Sampdoria, Dragusin al debutto: “Spero sia inizio della mia crescita tra i grandi”

Radu Dragusin ha debuttato nella Sampdoria in una notte fondamentale per i blucerchiati che sul campo di casa di Marassi hanno ottenuto il successo contro lo Spezia nella nona giornata di Serie A. Attraverso il sito ufficiale del club Doria è possibile leggere le parole del difensore che ha parlato delle emozioni dell'esordio.

INZIO - "È stata una serata bella e dura. Abbiamo lavorato tanto e abbiamo portato a casa i tre punti, che era quello che importava", ha spiegato Dragusin. "Così possiamo ritrovare la fiducia, che poi è quello che ci serviva. Spero che questo sia l’inizio della mia crescita tra i grandi. L’obiettivo è quello di mettere insieme più minuti possibili e aiutare la squadra. È l’inizio delle mie partite qui. Ho avuto nella mia carriera la possibilità di avere tanti giocatori di esperienza, ora c’è Quagliarella e ho tanto da imparare da uno come lui. Come sarà la nostra stagione? Vogliamo arrivare più in alto possibile", ha concluso il rumeno classe 2002.