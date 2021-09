Sampdoria, Dragusin: “Giocare con Quagliarella mi farà crescere. Onore essere qui”

Parla il difensore della Samp in prestito dalla Juventus

Dalla Juventus alla Sampdoria per trovare spazio e farsi le ossa in Serie A. Nelle ultime ore di calciomercato, il difensore Radu Dragusin ha accettato la sfida blucerchiata andando in prestito in quel di Genova dove potrebbe mettere minuti importanti sulle gambe. Attraverso i canali ufficiali della società, il classe 2002 ha parlato delle sue sensazioni e ambizioni per questa annata.

TRAGUARDI E CRESCITA - "È un onore per me. Ringrazio il club e il presidente per questa opportunità", ha detto subito Dragusin sul suo approdo alla Sampdoria. "Tengo tanto a dimostrare quello che posso fare e di che pasta sono fatto. L’esordio a Genova è stato un momento davvero bello per me, anche se non c’erano i tifosi ho sentito la pressione del massimo campionato: è stato molto emozionante. Bonucci e Chiellini mi hanno sempre dato una mano e poi allenarsi giocando contro gente come Ronaldo o Quagliarella ti fa solo crescere. Ora voglio farlo qui".