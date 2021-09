Sampdoria, ds Faggiano: “Era tutto fatto con Petagna ma il Napoli ha cambiato idea”

L'analisi del ds doriano a 24 ore dalla chiusura del calciomercato

Il bilancio del calciomercato della Sampdoria fatto dal ds Daniele Faggiano ai microfoni di Telenord. Ecco le sue parole, riportate da SampNews24: "Sono abbastanza soddisfatto, ma vorrei esserlo di più a fine campionato, perché adesso i nomi vanno e vengono, ma l’importante è giocare e far stare tranquillo il presidente. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio e crediamo che il campo ci darà ragione. Io quando sono arrivato avevo detto che già non smantellare l’ottima rosa sarebbe stato un buon lavoro. Si sono fatti tanti nomi, ma poi alla fine siamo riusciti a trattenere alcuni giocatori e quindi non c’è stato bisogno».

"Ciervo lo volevano in tanti, ma grazie agli ottimi rapporti di Ferrero con la Roma si è conclusa in nostro favore. Per quanto riguarda Ihattaren e Dragusin abbiamo fatto un discorso con la Juve che si potrà rifare anche in futuro. A me dispiace che l’operazione Caputo sia definita “last-minute”, perché il presidente ha fatto un investimento economico importante".