Sampdoria, è fatta per Bertolacci: il centrocampista firmerà un annuale

Andrea Bertolacci torna a Genova, ma sponda Sampdoria. Nelle scorse ore è circolato moltissimo in orbita blucerchiata il nome del centrocampista, rimasto svincolato a giugno dopo la negativa esperienza al Milan, e secondo TuttoMercatoWeb.com manca poco per l’ingaggio con firma su un contratto annuale. L’accordo è totale fra le parti, è già stata effettuata una prima parte di visite mediche e tutto procede per il meglio, poi fra sabato e lunedì arriverà nel capoluogo ligure per tutti i dettagli del caso. Come detto, ingaggio per una stagione con la decisione di valutarsi e mettersi in gioco in vista di un possibile prolungamento, in seguito. Era capitato che Bertolacci rifiutasse varie offerte, a lui piace l’idea di tornare a Genova dopo l’esperienza in rossoblù.