Sampdoria e Genoa, chiusura col sorriso: k.o. Parma e Cagliari

Tutti i risultati della sera

La Sampdoria si prende la top 10. I blucerchiati salutano Claudio Ranieri conquistando un obiettivo importante e mostrando una notevole continuità di rendimento. Sorride anche l'altra formazione genovese: il Genoa espugna il campo del Cagliari per 1-0. Salutano senza sorrisi Parma e Crotone. I gialloblu escono sconfitti nettamente dalla stessa Sampdoria per 3-0, mentre i calabresi non sfondano contro la Fiorentina, concludendo con uno sciatto 0-0.