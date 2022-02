Sampdoria, è Giovinco il colpo ad effetto per Giampaolo

La Formica Atomica torna in Italia

Sono passati più di sette anni dall'ultima apparizione di Sebastian Giovinco in Serie A ma adesso ecco una nuova occasione per rivedere la Formica Atomica nel massimo campionato italiano. Sembra ormai deciso l'arrivo del calciatore alla Sampdoria. Dopo le esperienze in America e poi in Asia, con le maglie di Toronto e Al Hilal, l'ex nazionale azzurro si prepara al bis nel nostro Paese.

Come detto, saranno i blucerchiato di Marco Giampaolo ad accoglierlo. La società di Genova, dopo il grave infortunio di Manolo Gabbiadini, per il quale c'è il sospetto la stagione possa essere finita, si è fiondata su Giovinco. Accordo trovato nel giro di qualche ora, con un contratto pronto fino a giugno per la Formica Atomica, atteso già oggi in città per conoscere i suoi nuovi compagni e il mister.