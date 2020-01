Sampdoria, ecco La Gumina: “Felicissimo di essere qui”

Colpo di mercato della Sampdoria. I blucerchiati si sono assicurati le prestazioni di Antonio La Gumina, prelevato in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli. L’attaccante, che in passato ha indossato anche le maglie di Palermo e Ternana, è arrivato nel tardo pomerigigo a Genova per sostenere le visite medice con il club blucerchiato. Qui, al laboratorio Albaro, è stato intercettato dai microfoni di Sampnews24.com, ai quali ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni: “Sono contentissimo di essere qui. Saluto i tifosi, un abbraccio”.

