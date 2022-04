Sampdoria, ecco l’ambientalista Thorsby: “Il calcio può cambiare il mondo”

Le parole del giocatore blucerchiato

Morten Thorsby , centrocampista della Sampdoria , è noto per la scelta di vestire il numero 2 in solidarietà con i movimenti ambientalisti. In un'intervista a Dazn ha parlato del suo amore per la natura e della lotta al cambiamento climatico. Queste le sue parole:

L'AMORE PER LA NATURA - "Nei miei day off qui a Genova, se è una bella giornata vengo in spiaggia, ma mi piace molto anche andare in montagna. Quando vado in mezzo alla natura cerco sempre di fare la mia parte e se trovo qualche rifiuto in giro lo raccolgo. Il fatto di essere cresciuto in Norvegia ha favorito il mio amore per la natura. Sono cresciuto tra foreste, mare e montagne. Quando sono arrivato in Italia, poi, ho capito che l’ambiente è fondamentale: senza la natura noi non possiamo vivere. Dico sempre che il mio impegno per la natura è come una sorta di affitto che pago per abitare qua. Siamo fortunati, viviamo vite belle ma sappiamo anche che dopo di noi verranno altre generazioni. Ho scelto il 2 perché è un simbolo dell’Accordo di Parigi di sette anni fa: dobbiamo limitare il riscaldamento globale a massimo 2 gradi".