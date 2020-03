Sampdoria, Ekdal: “La positività al Covid-19 uno shock. Ora il calcio non conta”

“Mi sento già meglio, dopo qualche giorno di riposo. Spero che tutti prendano sul serio questa malattia”. Albin Ekdal tira un sospiro di sollievo. Il centrocampista svedese della Sampdoria è risultato positivo al Coronavirus. La situazione sembra essere migliorata. Questo il suo racconto a Expressen: “Se si notano i minimi sintomi, è giusto restare a casa. Ascoltiamo le autorità e facciamo tutto il possibile per ridurre la diffusione del virus. Ci aiuterà a proteggere i malati e gli anziani. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che operano nel settore sanitario che svolgono un lavoro eroico”.

INFLUENZA – “Per me sono stati i sintomi dell’influenza piuttosto classici. Un po ‘di febbre, anche se mai alta, un po’ di mal di testa, un po’ di dolori articolari. Sintomi simili. Quindi non era così pericoloso. Ovviamente non è stato divertente ricevere il test positivo, sono rimasto congelato. Mi sono reso conto che si stava diffondendo rapidamente e che molte persone si erano infettate. Ci sono voluti dieci giorni prima che mi sentissi in salute. Ma in questi giorni quando ero malato, c’erano molti alti e bassi. Un giorno mi sentivo abbastanza bene, un giorno la febbre tornava”.

ITALIA – “Ci sono poche persone fuori e tutti quelli che sono fuori indossano una maschera. Qui in Italia prendono molto sul serio la situazione. Tutti comprendono che devono assumersi la responsabilità, fare ciò che è richiesto e ascoltare il Primo Ministro. Si spera che questo abbia un effetto positivo e si possa tornare a una vita normale entro poche settimane”.

CALCIO – “Non ci sto davvero pensando in questo momento. L’unica cosa che conta è tornare a un qualche tipo di normalità, che le persone si sentano meglio e non debbano perdere il lavoro”.