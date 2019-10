Sampdoria, Ekdal: “Ranieri? Lo conosco bene, speriamo riesca a farci invertire tendenza…”

E Claudio Ranieri il nuovo allenatore della Sampdoria. Toccherà quindi al tecnico romano risollevare le sorti di una squadra fin qui in tremenda difficoltà, che ha incassato ben sei sconfitte nelle prime sette giornate del torneo. Del cambio in panchina, ad aftonbladet.se, ha parlato il centrocampista blucerchiato Albin Ekdal.

RANIERI – “Il mister lo conosco dalla stagione 2008/2009 e l’ho incontrato anche in seguito. E’ una brava persona e un buon allenatore, che ha accumulato grande esperienza sia in Inghilterra che in Italia. Mi auguro che riesca ad invertire la tendenza portando alla squadra nuova energia. Vedremo con il tempo”.