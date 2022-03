Sampdoria, Ekdal verso l’addio: può tornare in Svezia

Il centrocampista potrebbe lasciare la squadra blucerchiata al termine della stagione

Una salvezza da portare a casa con le unghie e con i denti, poi il possibile addio alla Sampdoria . Per Albin Ekdal sembra sempre più probabile il ritorno in Svezia a fine stagione. L'esperto centrocampista, con un'ampia parentesi in Serie A, l'ultima, quella attuale, appunto in quel di Genova, potrebbe tornare in Patria prima della fine della sua carriera.

Secondo quanto riportato da fotbollskanelen.se, il centrocampista è in uscita dalla Sampdoria e potrebbe rientrare in patria per firmare per il Djurgarden, in vantaggio sul Copenaghen, altro club a lui interessato. Al momento va precisato che Ekdal non ha ancora preso una decisione ma sta parlando con il direttore sportivo del club Bosse Andersson.