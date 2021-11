Sampdoria, Faggiano avvisa: “D’Aversa a rischio? Siamo tutti sotto osservazione”

Parla il direttore sportivo blucerchiato sul momento della squadra e la posizione del mister

Redazione ITASportPress

Situazione particolare in casa Sampdoria. Non solo il caso Ihattaren, ma anche la posizione di mister Roberto D'Aversa tiene in ansia tutto l'ambiente. I risultati che stentano ad arrivare e il malconento generale ha portato seri dubbi sulla permanenza del mister con la squadra che si trova ora in ritiro per ritrovare le giuste sensazioni e ripartire al meglio ad iniziare dalla prossima gara di campionato contro il Bologna. A parlare del momento dei blucerchiati è stato il direttore sportivo Daniele Faggiano ai microfoni de Il Secolo XIX.

TUTTI SOTTO OSSERVAZIONE - "La scelta del ritiro? Per ritrovarci", ha voluto precisare il dirigente in merito alla scelta di riunire la squadra a Coccaglio: "Ripeto, più che un ritiro è un ritrovarci. Soprattutto non va interpretato con una finalità punitiva". Sui rumors su mister D'Aversa a rischio: "La società gli ha confermato la fiducia subito dopo il Torino. In questi giorni siamo tutti sotto osservazione, da che mondo e mondo funziona così".

DECISIVA - Sulla prossima sfida col Bologna: "Decisiva? Non mi piace definirla così, perché porta sfortuna. Domenica puntiamo a fare risultato pieno, come faccoa,p ogni volta. Mi aspetto però di vedere un atteggiamento diverso. Quello giusto. Ripeto, a parte un paio di prestazioni, questa squadra ha sempre reagito. Questo ritiro serve anche per tornare a sorridere e a essere positivi. Il piangersi addosso non serve a niente, anzi rischiamo di compromettere competitività e spirito".