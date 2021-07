Sampdoria, Faggiano il nuovo ds

L'ultima esperienza di Faggiano da ds si è conclusa il 28 novembre scorso con il Grifone

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Daniele Faggiano, che si è legato alla società in qualità di direttore sportivo fino al 30 giugno 2023. Nel contempo il club comunica che Carlo Osti, già direttore sportivo blucerchiato dal dicembre 2012, assume la carica di responsabile delle aree tecniche fino allo stesso 30 giugno 2023.

GENOA - Faggiano la scorsa stagione ha lavorato dietro la scrivania del Genoa. Poi il Direttore Sportivo è stato sollevato dal proprio incarico a fine anno solare. Faggiano era arrivato al Genoa ad agosto 2020, all'indomani della salvezza raggiunta al termine dell'ultimo campionato. La sua avventura in Liguria è però durata appena tre mesi e mezzo. Sulle cause della rottura tra il club e il dirigente pugliese ci sarebbero divergenze di vedute tra quest'ultimo e il presidente Enrico Preziosi. Per ironia della sorte il licenziamento di Faggiano arrivò a due giorni dalla sfida di campionato contro il Parma, suo vecchio club.