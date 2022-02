Sampdoria, Falcone: “Complimenti Giroud valgono doppio perchè…”

Il portiere blucerchiato ha preso il posto di Audero e difende bene la porta blucerchiata

Una parata dopo l’altra Wladimiro Falcone sta mostrando al mondo tutte le sue qualità. Il polso opposto a Messias è un riflesso da sigla televisiva. «Non l’ho vista partire – svela il portiere blucerchiato, parlando della sassata del brasiliano -. Era una parata difficile, perché a volte la tocchi ma non la riesci a togliere ed entra». Quel tuffo però non è stato l’unico della sua partita. Un altro, memorabile, ha negato il raddoppio a Giroud, che poi si è addirittura complimentato. «Anche quella è una bella parata – dice -. Malgrado l’acrobazia, lui non è riuscito ad angolarla e così ho cercato di chiudere più spazio possibile. I suoi complimenti? Valgono doppio, perché vengono da un campione del mondo come lui».