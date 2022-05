Sampdoria, Ferrari: “Qui la mia rinascita. Sognavo primo gol da 4 anni”

Il difensore ha preso parte alla festa a Marassi nel 4-1 alla Fiorentina

Grande festa in quel di Marassi per la Sampdoria che ha onorato al massimo l'impegno di campionato contro la Fiorentina dopo la matematica salvezza ottenuta prima di giocare. I blucerchiati, già certi della permanenza in Serie A, hanno battuto i Viola per 4-1. A segno anche il difensore Alex Ferrari, alla prima rete con la maglia del club di Genova.