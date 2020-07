Sampdoria, Ferrero: “12 settembre troppo presto per ripartire. Ranieri? Con noi un altro anno e non solo…”

Intercettato dai media a margine dell’Assemble di Lega in scena quest’oggi a Milano, il patron della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato della prossima stagione di Serie A ma anche del futuro della sua squadra ed in modo particolare di quello del tecnico Claudio Ranieri.

Ferrero: tra Serie A e Claudio Ranieri

Sui diritti tv e l’inizio della prossima Serie A, Ferrero ha commentato: “Siamo uniti, non ci sono divisioni tra noi 20 presidenti. Partire il 12 settembre è troppo presto? Stiamo valutando anche questo aspetto, l’importante è che facciano tornare il pubblico negli stadi, perché il patrimonio del calcio sono i tifosi”. E sulla sua Sampdoria e il mister Ranieri: “Con noi anche la prossima stagione? Ranieri aveva già un contratto in caso di salvezza e starà con noi un altro anno. Stiamo parlando per verificare se ci sono le possibilità di fare un anno in più. Spalmare il suo ingaggio in più anni? Non mi piace questo termine spalmare. La nostra volontà è quella di sederci ad un tavolo per trovare la soluzione migliore per la nostra amata Sampdoria. Ranieri ha dimostrato di amare questi colori”.

