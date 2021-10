Sampdoria, Ferrero: “Apriamo stadi a pubblico al 100%. Cosa cambia al 75%?”

Il patron blucerchiato sul ritorno dei tifosi allo stadio

SPIEGAZIONE - "Questo passaggio può servire a Inter e Milan, San Siro ha 80 mila spettatori. Io ho una capienza da 30 mila. Ma perché non apriamo al 100%?", ha detto Ferrero in tono polemico riferendosi allo stadio Marassi. "Io ho gli ultras che sono 8000, la curva per ora non li conterrebbe tutti e non vengono perché vogliono essere uniti. Io chiedo loro perché si lamentano con me, ma andate a Palazzo Chigi no? Che cosa cambia 75% o 100%? Se qualcuno me lo dice... A maggio dell'altro anno ho detto: 'facciamo i green pass e facciamo entrare le persone allo stadio'. Io ho fatto i complimenti al governo, ma ora apriamo...".